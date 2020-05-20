Дорога на Телецкое озеро стала Чуйским трактом

Дорогу на знаменитое Телецкое озеро в Горном Алтае сделали федеральной и назвали Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к озеру Телецкому, сообщают местные власти.

Ее ремонт благодаря этому начнется уже в этом году. Ранее жители поселков, через которые проходят трасса, просили о ее ремонте, но средств постоянно не хватало. Теперь дорогой займется Упрдор «Алтай», обслуживающий основной Чуйский тракт, который ранее уже вошел в пятерку красивейших дрог мира.

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«Этот пример – первый за более чем десять лет, когда региональная трасса в Сибири передается на федеральный уровень. Для нас это, прежде всего, возможность привести в нормативное состояние участки, проходящие через наши населенные пункты, повысить безопасность дорожного движения», – сказал глава реиона Олег Хорохордин.

Он добавил, что в народе дорогу уже прозвали Телецким трактом. Она связывает столицу республики и Телецкое озеро, являющееся не только частью Алтайского заповедника, но и объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. При этом трасса проходит через три муниципальных района, вдоль нее расположено порядка 10 населенных пунктов.

Протяженность дороги – 140 километров. Сейчас на всей протяженности нормативным требованиям соответствует менее 30%. Остальные участки нуждаются в ремонте, он начнется уже в этом году. Дорожники уже получили деньги на ее содержание, планируют и будущие ремонты.

Фото: © правительство РА

В это году они локально отремонтируют покрытие, устранят повреждения на обочинах и тротуарах, приведут в порядок растительность вдоль дороги, чтобы обеспечить автомобилистам необходимую видимость, исправят деформированное барьерное ограждение. Также здесь заменят пришедшие в негодность дорожные знаки, разметку нанесут из долговечных светоотражающих материалов.

Кроме того, намечены объекты, на которых в первую очередь необходим капитальный ремонт: это участки от села Кызыл-Озек до Карасука и между селами Туньжа и Ускуч. В этом году приступят к разработке проектной документации. Также в долгосрочных планах ремонтные мероприятия на 13 мостах из 31.