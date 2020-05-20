Малыш в Горно-Алтайске выпал из окна дестада

Трехлетний ребенок в Горно-Алтайске выпал в садике из окна второго этажа, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК республики.

Инцидент произошел накануне утром в детском саду №9. Это один из дежурных детсадов города, остальные временно закрыты из-за эпидемии коронавируса.

Подробности произошедшего не сообщаются, однако уточняется, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, переломы лобной кости и кости спинки носа. Неизвестно, как ребенок смог попасть к открытому окну и почему оно вообще оказалось открытым в присутствии детей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователи собирают информацию и доказательства. Им предстоит выяснить

причины и условия, способствовавшие инциденту, оценить принятые руководством и ответственными лицами образовательной организации, а также должностными лицами контрольно-надзорных ведомств меры по недопущению подобных происшествий с участием детей.