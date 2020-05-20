НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Малыш в Горно-Алтайске выпал из окна дестада

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Фото: © Следственный комитет РФ

Трехлетний ребенок в Горно-Алтайске выпал в садике из окна второго этажа, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК республики.

Инцидент произошел накануне утром в детском саду №9. Это один из дежурных детсадов города, остальные временно закрыты из-за эпидемии коронавируса.

Подробности произошедшего не сообщаются, однако уточняется, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, переломы лобной кости и кости спинки носа. Неизвестно, как ребенок смог попасть к открытому окну и почему оно вообще оказалось открытым в присутствии детей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователи собирают информацию и доказательства. Им предстоит выяснить

причины и условия, способствовавшие инциденту, оценить принятые руководством и ответственными лицами образовательной организации, а также должностными лицами контрольно-надзорных ведомств меры по недопущению подобных происшествий с участием детей.

Еще по теме
Сбербанк во время пандемии выявил новые виды мошенничества
Убийство наркоторговцев в Приангарье раскрыли спустя 15 лет
Жительница Тувы заперла мужа в горящей машине
Чиновник в Хакасии заплатит за нападение на журналиста
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
•
Пролет ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем показали на видео
•
Создан робот-краб для изучения морского дна
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Малыш в Горно-Алтайске выпал из окна дестада
Сибирь 20.05.2020 20:30
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
Сибирь 20.05.2020 17:22
Сразу шесть врачей заразились COVID-19 в Бурятии
Сибирь 20.05.2020 16:56
Полтысячи человек заразились коронавирусом в Красноярском крае
Сибирь 20.05.2020 16:53
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64743
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7612
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4774
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
3078
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
•
Пролет ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем показали на видео
•
Создан робот-краб для изучения морского дна
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие пациенты у нас смутительные все пошли, видать из бессимптомных.

Alexander222

У мудреца спросили:. Долго ли нам ещё ждать счастливой жизни? Мудрец ответил: если ждать, то долго..

Uynachalnica

Потерпеть надо было, а не выскакивать со своим карандашом и блокнотом!

Praetorian

Достали со своими поправками, обнулениями и прочей дребеденью. Все эти поправки можно не вносить в конституцию...

Алекс555

Правильно. Кому-то этот футбол и хоккей на Х не нужен,а деньги оплачивают налогоплотельщиков тоже.Пусть...