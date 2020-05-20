Создан робот-краб для изучения морского дна

Итальянские инженеры создали робота для исследования дна океана и других водоемов, в отличие от большинства морской техники, этот похожий на краба робот не плавает, а ходит по дну.

Джиакомо Пикарди из Школы перспективных исследований имени святой Анны и его коллеги предложили решить эти проблемы, спроектировав робота, который не плавает, а ходит по дну. После серии экспериментов ученые пришли к выводу, что оптимальный способ хождения по дну уже выработан в природе, и его используют крабы, сообщает портал N+1 со ссылкой на Science Robotics.

Именно облик крабов во многом повторяет аппарат SILVER2. Это позволяет ему исследовать сложные рельефы, активно взаимодействовать с окружением, а также неподвижно и бесшумно застывать на долгое время.

Его шесть длинных широко расставленных ног обеспечивают хорошую устойчивость, позволяют перешагивать препятствия и двигаться в любом направлении. В суставах робота-краба установлены пружины, сжимающиеся при сгибании. Аппарат благодаря может сильно оттолкнуться и запрыгнуть на уступ до десяти сантиметров без использования больших мощных приводов.

Аппарат размером 60 на 35 сантиметров несет на себе блок электроники, аккумулятор, инерциальную навигационную систему навигации, датчики прикосновений и две камеры. Снизу робота располагается платформа для установки полезной нагрузки, куда можно смонтировать манипуляторы, буры для забора образцов или научные инструменты.

Для связи механический краб буксирует за собой плывущий по поверхности буй. Буй снабжен антенной и привязан к роботу кабелем, по которому передаются данные. Антенна работает по стандарту Wi-Fi, поэтому аппаратом можно управлять с обычного ноутбука, находящегося неподалеку.