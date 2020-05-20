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Пролет ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем показали на видео

Источник:
Телеканал «Звезда»
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Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / CC BY-SA 3.0

Телеканал «Звезда» опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Девятнадцатого мая два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР. Один из сложнейших элементов конструкции самолета — крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная боевая нагрузка — 24 000 килограмм. Максимальная скорость полета — 2 300 километров в час, дальность 6 800 километров.

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