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Сразу шесть врачей заразились COVID-19 в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Коронавирусную инфекцию нашли сразу у шести врачей в республиканской клинической больнице в Бурятии. Один из корпусов перевели в режим карантина, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

«Выраженных симптомов заболевания у них нет. Лечение проходит кто в стационаре, кто на дому — в зависимости в течения заболевания. Плановая помощь ограничена, помощь оказывается в других корпусах. Мы привлекли дополнительный медицинский персонал», — цитирует «БМК» Лудупову.

По ее словам, сейчас риск заражения медработников есть. Сейчас Минздрав совместно с Роспотребнадзором проводят эпидемиологическое расследование.

По официальным данным на среду, 20 мая, в Бурятии за последние сутки выявлено 27 новый случаев заболевания COVID-19. Общее количество достигло 1042 случаев. Шесть пациентов умерли, вылечилось 420 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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