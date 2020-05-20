Полтысячи человек заразились коронавирусом в Красноярском крае за псоледние сутки, рекордный прирост связан с вспышкой заболевания на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате, сообщает оперативный штаб региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 20 мая, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 2445 человека. Из них 504 человека заразились за последние сутки. Всего умерли 21 человек, один — за последние сутки.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 44 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших в среднем за сутки составляет 25,9%.

Основная часть заболевших за сутки (440 человек) — вахтовики на крупнейшем золотодобывающем предприятии России — Олимпиадинском ГОК. Там развернут развернут военный полевой лагерь на одну тысячу койко-мест.