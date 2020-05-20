Найден главный секрет долголетия

Немецкие исследователи выявили новый механизм старения, связанный с митохондриями и лизосомами. Новые результаты фактически раскрывают главный секрет долгой жизни.

Митохондрии не только обеспечивают клетку энергией в виде молекул АТФ, но также играют важную и сложную роль в процессе старения. Их функции с возрастом ухудшаются практически у всех животных, включая человека, пишет Nature Metabolism.

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Эффективность митохондрий снижается из-за воспалительных реакций, при этом умеренное снижение активности органелл может стимулировать защитные реакции, способствующие долголетию, отмечают ученые.

В ходе экспериментов был найден ядерный транскрипционный фактор NFYB-1. Его подавление приводит к нарушению активности митохондриальных генов, снижению потребления кислорода, разрушению митохондрий и сокращению продолжительности жизни организма.

Транскрипционный фактор контролирует белок просапозин. Это соединение локализуется в лизосомах, где происходит разрушение и переработка молекул. Если ограничить активность просапозина, то митохондрии восстанавливают свои функции, а срок жизни увеличивается.