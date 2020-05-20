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Токсичный канцероген обнаружили на борту МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Повышенную концентрацию бензола выявили на борту Международной космической станции, сообщил журналистам представитель Роскосмоса.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — цитирует чиновника РИА Новости.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая к ним присоединятся астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые прилетят на корабле Crew Dragon.

Бензол токсичен и канцерогенен, это бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом, которая входит в состав бензина, а также используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

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Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?

gena415

чё опеть жить станем лучше ? а мы уже привыкли жить Ху ёва и на с на их припоны и законы