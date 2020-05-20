Токсичный канцероген обнаружили на борту МКС

Повышенную концентрацию бензола выявили на борту Международной космической станции, сообщил журналистам представитель Роскосмоса.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — цитирует чиновника РИА Новости.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая к ним присоединятся астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые прилетят на корабле Crew Dragon.

Бензол токсичен и канцерогенен, это бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом, которая входит в состав бензина, а также используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.