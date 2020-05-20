Убийство наркоторговцев в Приангарье раскрыли спустя 15 лет

Двух мужчин в Иркутской области арестовали по подозрению в убийстве женщины, торговавшей наркотиками, совершенное 15 лет назад. Ее убили на глазах у сына, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, летом 2005 года молодой человек в городе Слюдянка Иркутской области решил бороться с наркоторговлей в регионе собственными методами — убивать людей, сбывающий отраву. Он узнал о том, где расположены точки сбыта и собрал информацию о людях, торгующих наркотиками.

В помощь мужчина взял своего знакомого. Оба жителя Иркутской области вели здоровый образ жизни, выступали против употребления наркотиков и ненавидели их сбытчиков. Утром 13 августа 2005 года мужчины проникли в дом, хозяйка которого торговала запрещенными веществами.

Один из обвиняемых, увидев женщину, выстрелил ей в грудь, а второй стал избивать палкой ее 15-летнего сына. После чего оба обвиняемых забрали из дома золотую цепочку, документы потерпевших и скрылись с места преступления. Женщина умерла на следующий день в больнице.

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В 2020 году расследование дела возобновили, установили подозреваемых и в четверг, 14 мая, задержали. Обвиняемому, совершившему убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — домашний арест.

Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Максимальная санкция по части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. За преступление, квалифицированное по части 4 статьи 162 УК РФ, могут лишить свободы на 15 лет. Приговор вынесет суд с учетом срока давности совершенного преступления.