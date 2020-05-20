Коронавирусная инфекция убила рекордное количество россиян

Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 8 764, общее число заболевших превысило 300 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России. Также установлен суточный рекорд по количеству умерших.

«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 764 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4021 (45,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 135 человек. Это рекордное количество за все время пандемии. Накануне прирост составил 115 смертей от COVID-19. Общее число достигло 2972.

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Число выписанных граждан после лечения от коронавирусной инфекции за сутки впервые превысило число заболевших — 9262 человека. За все время выздоровели 85 392 россиян.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается более 273 тысяч человек. За последние сутки провели 225,7 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 3,49 миллиона исследований.