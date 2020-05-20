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Коронавирусная инфекция убила рекордное количество россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 8 764, общее число заболевших превысило 300 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России. Также установлен суточный рекорд по количеству умерших.

«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 764 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4021 (45,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 135 человек. Это рекордное количество за все время пандемии. Накануне прирост составил 115 смертей от COVID-19. Общее число достигло 2972.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Число выписанных граждан после лечения от коронавирусной инфекции за сутки впервые превысило число заболевших — 9262 человека. За все время выздоровели 85 392 россиян.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается более 273 тысяч человек. За последние сутки провели 225,7 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 3,49 миллиона исследований.

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Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?

gena415

чё опеть жить станем лучше ? а мы уже привыкли жить Ху ёва и на с на их припоны и законы