Условия для выхода на досрочную пенсию предложили смягчить

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию, такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России.

Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года. Такая мера поможет поддержать занятость и рынок труда, приводят «Известия» мнение авторов документа.

Сегодня такая возможность доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

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Кроме того, документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года (сейчас она составляет 1,5 тысячи рублей).

На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тысячи рублей). Также в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

Эти инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета, считают эксперты.