Десять новых Lada появятся в ближайшие годы

АвтоВАЗ выпустит десять новых моделей под маркой Lada в течение 2020-2026 годов, рассказал директор программы развития платформы Lada B/C Алексей Лихачев на онлайн-лекции для студентов Тольяттинского госуниверситета.

По его словам, пять новых моделей выйдут в период с 2020-го по 2022-й, еще пять — в 2023-2026-м. За шесть лет автогигант проведет также семь фейслифтингов нынешних моделей. Подробности Лихачев не раскрыл.

В долгосрочной перспективе АвтоВАЗ собирается внедрить технологии полного привода, функции автономного вождения ADAS, продвинутые сервисы «подключенных автомобилей», производить новые эффективные двигатели и выпустить электромобили.

Развивать долгосрочные проекты АвтоВАЗ будет совместно со своим основным акционером — концерном Renault.