Коронавирус сгубил еще одного жителя Алтая

Шестой человек с коронавирусом умер в Алтайском крае, болезнь осложнили сопутствующие заболевания. Число заболевших за сутки в регионе выросло на 40, сообщил оперштаб региона.

Умер житель Славгорода, мужчина 1956 года рождения, течение заболевания было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем. Врачи госпиталя городской больницы №5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его жизнь не смогли.

На 20 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 1054 человек, в том числе 132 детей до 17 лет включительно. Выписаны – 546 человек (484 взрослых и 62 ребенка), из них - 24 – за прошедшие сутки. Шестеро умерли.

В регионе насчитывается 24 тяжелых больных с короновирусной инфекцией, 12 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.