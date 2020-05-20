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Пациент с COVID-19 проник в красноярский онкодиспансер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский краевой онкодиспансер

Пациентов и персонал красноярского онкодиспансера изолировали в здании из-за пациента с COVID-19, сообщается на сайте Красноярского краевого онкодиспансера.

«17 мая в отделении противоопухолевой лекарственной терапии выявлен пациент, контактировавший с носителем COVID-19. Пациентов и персонал этого отделения изолировали. У пациента был взят анализ, результаты которого подтвердили инфицирование. Пациента перевели в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

У изолированных пациентов (58 человек) и сотрудников (33 человека) взяли анализы на определение инфекции, а сами они останутся на изоляции в помещениях онкодиспансера.

С 20 мая госпитализация пациентов в отделения противоопухолевой лекарственной терапии возобновится.

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