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Коронавирус унес жизнь еще одного новосибирца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пожилой новосибирец с коронавирусом умер за последние сутки, всего с начала пандемии в регионе погибли 23 пациента, сообщает оперативный штаб области.

По данным оперативного штаба на 20 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 77 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 38 пациентов. Умер мужчина в возрасте 64 лет.

Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе — 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, умерли 23 пациента. В отделениях реанимации находятся 66 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом.

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