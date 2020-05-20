Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина

Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов с 1 июня. На первом этапе должны открыться с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — цитирует ТАСС Догузову.

Ростуризм также обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям в рамках постепенного снятия ограничений для туризма. Один из вопросов, который сейчас обсуждается — надо ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай COVID-19, или необходимо изолировать лишь носителя вируса.

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«На опыте круизного судна, которое стояло у берегов Японии, увидели, что это совершенно не эффективный метод борьбы с коронавирусом — когда всех людей закрывают на обсерватор, и они все гарантированно могут заразиться коронавирусом», — сказала Догузова.

При этом важно не поторопиться в части ослабления всех ограничений для того, чтобы снова не пришлось «отматывать назад и закрываться».