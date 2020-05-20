Лис и волков привьют от бешенства в Хакасии

Диких животных привьют от бешенства в Хакасии, вакцину спрячут внутри лакомства, сообщает правительство Республики Хакасия.

Специалисты раскладывают вакцину против бешенства диких плотоядных животных в местах обитания диких лис и волков. Планируется разложить 43,7 тысяч доз вакцины, что позволит сократить случаи заболевания диких плотоядных бешенством. Вакцину прячут в брикеты-корма для приманки хищников.

По данным ветеринарной службы эпизоотическая ситуация по бешенству на территории республики продолжает оставаться напряженной. По итогам 2019 года в республике было зарегистрировано 24 случая бешенства: из них две головы крупного рогатого скота, одна голова мелкого рогатого скота, две собаки и 19 лис.

Бешенство является одной из древнейших и опасных инфекционных болезней человека и животных. Главный механизм передачи вируса — укус. Бродячие и безнадзорные кошки и собаки представляют большую опасность в плане передачи бешенства от дикого животного человека и сельскохозяйственным животным.

Признак проявления бешенства у диких животных — потеря страха перед человеком, агрессивность, стремление забежать в населенные пункты, стада животных.