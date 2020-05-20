НАВЕРХ

Лис и волков привьют от бешенства в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
81 0
Фото: © правительство Республики Хакасии

Диких животных привьют от бешенства в Хакасии, вакцину спрячут внутри лакомства, сообщает правительство Республики Хакасия.

Специалисты раскладывают вакцину против бешенства диких плотоядных животных в местах обитания диких лис и волков. Планируется разложить 43,7 тысяч доз вакцины, что позволит сократить случаи заболевания диких плотоядных бешенством. Вакцину прячут в брикеты-корма для приманки хищников.

По данным ветеринарной службы эпизоотическая ситуация по бешенству на территории республики продолжает оставаться напряженной. По итогам 2019 года в республике было зарегистрировано 24 случая бешенства: из них две головы крупного рогатого скота, одна голова мелкого рогатого скота, две собаки и 19 лис.

Бешенство является одной из древнейших и опасных инфекционных болезней человека и животных. Главный механизм передачи вируса — укус. Бродячие и безнадзорные кошки и собаки представляют большую опасность в плане передачи бешенства от дикого животного человека и сельскохозяйственным животным.

Признак проявления бешенства у диких животных — потеря страха перед человеком, агрессивность, стремление забежать в населенные пункты, стада животных.

Еще по теме
Лесники в Бурятии спасли забравшуюся в бочку сову
Экологи показали новорожденных аргали
Видео плывущего по Оби в Новосибирске лося удивило пользователей
Оцелот родился в новосибирском зоопарке. ВИДЕО
смотреть все
Хакасия #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Лесники в Бурятии спасли забравшуюся в бочку сову
Сибирь 20.05.2020 11:50
Жительница Тувы заперла мужа в горящей машине
Сибирь 20.05.2020 11:21
Лис и волков привьют от бешенства в Хакасии
Сибирь 20.05.2020 10:57
Врач показал на видео, как COVID-19 разрушает легкие
Сибирь 20.05.2020 10:33
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64137
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
18044
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7541
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4689
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
77
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
74
Су-57 сможет воевать без пилота
54
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
50
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
45