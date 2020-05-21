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Фильм дня: «Талантливый мистер Рипли»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм про загадочного парня Тома Рипли в исполнении Мэтта Дэймона станет для зрителя своеобразным ребусом, где герой должен угадать, в какой момент аферист проколется.

США, 1999 год, режиссер Энтони Мингелла, 16+
В главных ролях: Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу

По сюжету, Том Рипли знакомится с состоятельной семьей, отец семейства просит парня съездить в Италию и вернуть нерадивого сына Дика Гринлифа домой. Но, познакомившись с веселым и щедрым Диком, Рипли желает занять его место, и делает он это весьма хитроумным способом.

Загадка фильма начинается с его названия. В оригинале оно звучит так: «Загадочный, тоскующий, скрытный, печальный, одинокий, озадаченный, музыкальный, одаренный, умный, красивый, нежный, чувственный, преследуемый, страстный, талантливый мистер Рипли». Удивительно, что все характеристики героя действительно можно отследить в картине, причем в точной последовательности.

«Притворяться кем-то лучше, чем быть вообще никем», — говорил Том Рипли. Эта фраза стала лейтмотивом всей картины.

Факты о фильме:

  • Первоначально роль Тома Рипли Энтони Мингелла хотел предложить Тому Крузу. Однако посмотрев фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997), режиссер решил пригласить Мэтта Дэймона.
  • Фильм снят по одноименному роману Патриции Хайсмит, который уже был экранизирован в 1959 году Рене Клеманом под названием «На ярком солнце». Роль Тома Рипли тогда сыграл Ален Делон.
  • Фильм был представлен на «Оскар» в пяти номинациях, среди которых «Лучшая мужская роль второго плана» в лице Джуда Лоу, сыгравшего Дика Гринлифа. 


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