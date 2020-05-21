Фильм дня: «Талантливый мистер Рипли»

Фильм про загадочного парня Тома Рипли в исполнении Мэтта Дэймона станет для зрителя своеобразным ребусом, где герой должен угадать, в какой момент аферист проколется.

США, 1999 год, режиссер Энтони Мингелла, 16+

В главных ролях: Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу

По сюжету, Том Рипли знакомится с состоятельной семьей, отец семейства просит парня съездить в Италию и вернуть нерадивого сына Дика Гринлифа домой. Но, познакомившись с веселым и щедрым Диком, Рипли желает занять его место, и делает он это весьма хитроумным способом.

Загадка фильма начинается с его названия. В оригинале оно звучит так: «Загадочный, тоскующий, скрытный, печальный, одинокий, озадаченный, музыкальный, одаренный, умный, красивый, нежный, чувственный, преследуемый, страстный, талантливый мистер Рипли». Удивительно, что все характеристики героя действительно можно отследить в картине, причем в точной последовательности.

«Притворяться кем-то лучше, чем быть вообще никем», — говорил Том Рипли. Эта фраза стала лейтмотивом всей картины.

Факты о фильме:

Первоначально роль Тома Рипли Энтони Мингелла хотел предложить Тому Крузу. Однако посмотрев фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997), режиссер решил пригласить Мэтта Дэймона.

Фильм снят по одноименному роману Патриции Хайсмит, который уже был экранизирован в 1959 году Рене Клеманом под названием «На ярком солнце». Роль Тома Рипли тогда сыграл Ален Делон.