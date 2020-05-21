Фильм дня: «Талантливый мистер Рипли»

Фильм про загадочного парня Тома Рипли в исполнении Мэтта Дэймона
станет для зрителя своеобразным ребусом, где герой должен угадать, в какой
момент аферист проколется.
США, 1999 год, режиссер Энтони Мингелла, 16+
В главных ролях: Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу
По сюжету, Том Рипли знакомится с состоятельной семьей, отец
семейства просит парня съездить в Италию и вернуть нерадивого сына Дика Гринлифа
домой. Но, познакомившись с веселым и щедрым Диком, Рипли желает занять его
место, и делает он это весьма хитроумным способом.
Загадка фильма начинается с его названия. В оригинале оно
звучит так: «Загадочный, тоскующий, скрытный, печальный, одинокий, озадаченный,
музыкальный, одаренный, умный, красивый, нежный, чувственный, преследуемый,
страстный, талантливый мистер Рипли». Удивительно, что все характеристики героя
действительно можно отследить в картине, причем в точной последовательности.
«Притворяться кем-то лучше, чем быть вообще никем», —
говорил Том Рипли. Эта фраза стала лейтмотивом всей картины.
Факты о фильме:
- Первоначально роль Тома Рипли Энтони Мингелла хотел предложить Тому Крузу. Однако посмотрев фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997), режиссер решил пригласить Мэтта Дэймона.
- Фильм снят по одноименному роману Патриции Хайсмит, который уже был экранизирован в 1959 году Рене Клеманом под названием «На ярком солнце». Роль Тома Рипли тогда сыграл Ален Делон.
- Фильм был представлен на «Оскар» в пяти номинациях, среди которых «Лучшая мужская роль второго плана» в лице Джуда Лоу, сыгравшего Дика Гринлифа.