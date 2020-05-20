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Facebook представил сервис по созданию магазинов в соцсетях

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Facebook представил новый сервис под названием Facebook Instagram Facebook Shops, позволяющий интернет-магазинам бесплатно создавать свои онлайн-витрины в социальных сетях Facebook и Instagram и продавать товары напрямую покупателям на своей платформе.

Компания ускоренно реализовала планы по запуску нового сервиса, чтобы воспользоваться бумом в интернет-торговле во время пандемии коронавируса, приводят «Ведомости» слова основателя Facebook Марк Цукерберга.

«Любой продавец, независимо от его размера или бюджета, может прийти со своим бизнесом в интернет и общаться с клиентами, где и когда это удобно для них», — говорится в сообщении Facebook.

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По словам основателя соцсети, магазины смогут создавать цифровые витрины на Facebook или Instagram, которые позволят предприятиям чаще совершать продажи с меньшими затратами. Facebook кроме рекламных сборов будет взимать небольшую комиссию для покрытия расходов по обработке кредитных карт и мониторингу мошенничества в США.

Социальный медиа-гигант сможет также использовать получаемые в ходе электронной торговли данные для улучшения своего рекламного сервиса и взимать за это дополнительную плату.

В компании рассчитывают, что 2,6 млрд пользователей площадок Facebook начнут делать покупки на платформе. Магазины Facebook Facebook Instagram Shops будут использовать возможности обмена сообщениями Facebook: пользователи смогут связаться с предприятиями через WhatsApp, Messenger или Instagram Direct, чтобы задать вопросы или отслеживать поставки, например.

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Топ комментариев

Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

Alhazred

Надо им тебя главным спасителем назначить. А то они как-то мелко "плавают" в этом вопросе.)))

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?