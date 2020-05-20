Пятый пациент с короавирусом умер в Алтайском крае

Пятый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Алтайском крае. После заражения у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.

Как уточнил оперштаб края, женщина умерла в госпитале городской больницы №5. Это женщина 1952 года рождения, жительница Тюменцевского района. Ее перевели в медицинскую организацию из госпиталя Каменской районной больницы после ухудшения состояния.

Также оперштаб сообщил, что краевая клиническая больница скорой медицинской помощи временно приостановила госпитализацию пациентов из-за случаев заражения вирусом в больнице.

Больных хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы Барнаула. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм.

«Пприем пациентов отделения, где зарегистрирована заболеваемость, закрыты. Пациенты и персонал из этих отделений остаются на 14 дней… Отделения изолируют друг от друга, персонал закрепляют за отделениями… Медперсонал и пациентов из отделений, где зарегистрирована заболеваемость, дообследуют», – уточняется в сообщении.