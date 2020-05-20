Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Северный поток-2» будет реализован, поскольку в окончании строительства заинтересована европейские страны.

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован, в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, в этом заинтересована в конце концов вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», —приводит РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИД России отметил, что Россия не будет пытаться влиять на Германию в вопросе «Северного потока-2» после отказа освободить трубовопровод от газовой директивы ЕС. Глава МИД считает, что это решение ФРГ, которое необходимо учитывать.

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Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод «Северный поток-2», оператором которого является эта компания, от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Теперь трубопровод подпадает под требования на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и ряд европейских стран. Американцы в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.