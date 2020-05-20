НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»

Источник:
РИА Новости
152 1
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Северный поток-2» будет реализован, поскольку в окончании строительства заинтересована европейские страны.

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован, в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, в этом заинтересована в конце концов вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», —приводит РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИД России отметил, что Россия не будет пытаться влиять на Германию в вопросе «Северного потока-2» после отказа освободить трубовопровод от газовой директивы ЕС. Глава МИД считает, что это решение ФРГ, которое необходимо учитывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧубайс сравнил нефть с дохлой лошадью ковбоя

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод «Северный поток-2», оператором которого является эта компания, от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Теперь трубопровод подпадает под требования на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и ряд европейских стран. Американцы в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

Еще по теме
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью ковбоя
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
Белоруссия закупила американскую нефть
Шахта-банкрот «Заречная» в Кузбассе готова добывать в новой лаве
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Лесники в Бурятии спасли забравшуюся в бочку сову
Сибирь 20.05.2020 11:50
Жительница Тувы заперла мужа в горящей машине
Сибирь 20.05.2020 11:21
Лис и волков привьют от бешенства в Хакасии
Сибирь 20.05.2020 10:57
Врач показал на видео, как COVID-19 разрушает легкие
Сибирь 20.05.2020 10:33
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64137
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
18044
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7541
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4689
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

Alhazred

Надо им тебя главным спасителем назначить. А то они как-то мелко "плавают" в этом вопросе.)))

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?