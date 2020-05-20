Отказ от вакцинации детей назвали опасным

Полная приостановка плановой вакцинации детей в России недопустима, это приведет к опасным последствиям. Прививать взрослых начнут после того, как ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Во вторник замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что во время эпидемии коронавируса, происходит большая нагрузка на иммунитет человека. В связи с этим принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека.

«К плановой вакцинации взрослых можно будет вернуться в соответствии с решением Роспотребнадзора после нормализации эпидемиологической ситуации. После снижения числа инфицированных COVID-19», — цитирует ТАСС Кузнецова.

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В экстренных случаях вакцинацию можно проводить в обычном режиме. Например, в травмпунктах либо в стационарах при наличии показаний. По его словам, полная приостановка вакцинации детей в РФ недопустима.

Это может привести к возникновению вспышек различных болезней. При сохранении планового порядка процедуры в регионах необходимо обеспечить безопасность ее проведения.