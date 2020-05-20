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Отказ от вакцинации детей назвали опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полная приостановка плановой вакцинации детей в России недопустима, это приведет к опасным последствиям. Прививать взрослых начнут после того, как ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Во вторник замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что во время эпидемии коронавируса, происходит большая нагрузка на иммунитет человека. В связи с этим принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека.

«К плановой вакцинации взрослых можно будет вернуться в соответствии с решением Роспотребнадзора после нормализации эпидемиологической ситуации. После снижения числа инфицированных COVID-19», — цитирует ТАСС  Кузнецова.

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В экстренных случаях вакцинацию можно проводить в обычном режиме. Например, в травмпунктах либо в стационарах при наличии показаний. По его словам, полная приостановка вакцинации детей в РФ недопустима.

Это может привести к возникновению вспышек различных болезней. При сохранении планового порядка процедуры в регионах необходимо обеспечить безопасность ее проведения.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

Alhazred

Надо им тебя главным спасителем назначить. А то они как-то мелко "плавают" в этом вопросе.)))

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?