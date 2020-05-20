Подсчитаны ежемесячные траты на авто

Большинство автовладельцев в России тратят от 5 до 10 тысяч рублей на обслуживание машины, подсчитали эксперты портала Drom.ru.

Пользователи отвечали, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей.

По результатам опроса выяснилось, что большинство автомобилистов (39%) тратят от 5 до 10 тысяч рублей. Четверть укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 19% опрошенных содержание машины обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 8%, по 20–30 тысяч — 4%. Вариант «более 30 тысяч» выбрали 5% человек.

Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и ЯНАО вариант ответа «более 30 тысяч» стал в два раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем по стране, голосовали за «20 тысяч – 30 тысяч в месяц».

«В год пробег около 30 тысяч, плюс стоянка 1800 рублей ежемесячно, три ТО в год – около 5 тысяч каждое, мелкий ремонт «то линки, то втулки», ОСАГО. Итого в месяц в среднем 13-14 тысяч получается», — прокомментировал один из респондентов свой ответ.