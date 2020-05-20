НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Подсчитаны ежемесячные траты на авто

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Фото: © Sibnet.ru

Большинство автовладельцев в России тратят от 5 до 10 тысяч рублей на обслуживание машины, подсчитали эксперты портала Drom.ru.

Пользователи отвечали, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей.

По результатам опроса выяснилось, что большинство автомобилистов (39%) тратят от 5 до 10 тысяч рублей. Четверть укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 19% опрошенных содержание машины обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 8%, по 20–30 тысяч — 4%. Вариант «более 30 тысяч» выбрали 5% человек.

Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и ЯНАО вариант ответа «более 30 тысяч» стал в два раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем по стране, голосовали за «20 тысяч – 30 тысяч в месяц».

«В год пробег около 30 тысяч, плюс стоянка 1800 рублей ежемесячно, три ТО в год – около 5 тысяч каждое, мелкий ремонт «то линки, то втулки», ОСАГО. Итого в месяц в среднем 13-14 тысяч получается», — прокомментировал один из респондентов свой ответ.

Еще по теме
Беспилотные БелАЗы под управлением 5G испытают в Хакасии
Восстановленную Marussia выставили на продажу за 12,5 млн
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Авторынок России пережил «черный апрель»
смотреть все
Авто #Авторынок
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Лесники в Бурятии спасли забравшуюся в бочку сову
Сибирь 20.05.2020 11:50
Жительница Тувы заперла мужа в горящей машине
Сибирь 20.05.2020 11:21
Лис и волков привьют от бешенства в Хакасии
Сибирь 20.05.2020 10:57
Врач показал на видео, как COVID-19 разрушает легкие
Сибирь 20.05.2020 10:33
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64137
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
18044
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7541
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4689
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
77
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
74
Су-57 сможет воевать без пилота
54
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
50
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
45