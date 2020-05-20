Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых ранее мер поддержки экономики и соцсферу в условиях пандемии отметил укрепление курса рубля и замедление инфляции в стране.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется, и рубль стал укрепляться», — приводит ТАСС слова Путина. Президент попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и министра экономического развития Максима Решетникова прокомментировать ситуацию и дать прогнозы на ближайшее время.

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Инфляция в России в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата. С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года — на 2,2%. В годовом выражении инфляция в РФ на 12 мая (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,1%. По словам главы МЭР Решетникова, по итогам 2020 года этот показатель не превысит 4%.

Банк России установил на 20 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 72,3918 рубля, что на 58,8 копейки ниже предыдущего показателя. При этом официальный курс евро повышен на 22,6 копейки, до 79,1677 рубля.