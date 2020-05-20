НАВЕРХ

Новосибирец спас соседских девочек из горящей квартиры. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Житель Новосибирска эвакуировал двух девочек двух и четырех лет из горящей квартиры соседей, сообщает ГУ МЧС по региону.

Во вторник в 17.32 пожарные выехали на вызов о задымлении в пятиэтажном доме на улице Ветлужская в Советском районе Новосибирска. Через три минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, в это время из окна квартиры на втором этаже шел густой дым.

До прибытия пожарной охраны Олег Фомичев услышал крики на лестничной клетке и выбежал на улицу. Там он увидел девочек двух и четырех лет на балконе соседней квартиры, откуда шел дым. Мужчина попросил открыть ему дверь. Внутри квартиры новосибирец увидел бушующий пожар в дальней комнате. Не обнаружив больше людей, сосед вынес детей на улицу.

Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожарные при помощи спасательных устройств из задымленного подъезда спасли женщину и троих детей из квартиры этажом выше. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 12 человек. Личный состав дежурного караула ликвидировал возгорание в течение восьми минут и не допустил ещё большего распространения огня.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров, горели домашние вещи. По оперативной информации самостоятельно эвакуировались 12 человек. Стоит отметить, что, предварительно, в горящей квартире взрослые отсутствовали.

Пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России установят и причины происшествия.

Еще по теме
Подросток в Омской области умер после удара молнии
Мальчик выпал из окна в Новосибирске
Гробы со старого кладбища нашли на берегу реки в Приангарье
Заключенный в Иркутске отсидел лишний срок
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Лесники в Бурятии спасли забравшуюся в бочку сову
Сибирь 20.05.2020 11:50
Жительница Тувы заперла мужа в горящей машине
Сибирь 20.05.2020 11:21
Лис и волков привьют от бешенства в Хакасии
Сибирь 20.05.2020 10:57
Врач показал на видео, как COVID-19 разрушает легкие
Сибирь 20.05.2020 10:33
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64130
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
18042
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7541
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4689
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля
•
Лавров оценил возможность достройки «Северного потока-2»
•
Подсчитаны ежемесячные траты на авто
•
Санатории и турбазы России приготовились к выходу из карантина
Как это работает
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
77
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
74
Су-57 сможет воевать без пилота
54
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
50
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
45