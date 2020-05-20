Новосибирец спас соседских девочек из горящей квартиры. ФОТО

Житель Новосибирска эвакуировал двух девочек двух и четырех лет из горящей квартиры соседей, сообщает ГУ МЧС по региону.

Во вторник в 17.32 пожарные выехали на вызов о задымлении в пятиэтажном доме на улице Ветлужская в Советском районе Новосибирска. Через три минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, в это время из окна квартиры на втором этаже шел густой дым.

До прибытия пожарной охраны Олег Фомичев услышал крики на лестничной клетке и выбежал на улицу. Там он увидел девочек двух и четырех лет на балконе соседней квартиры, откуда шел дым. Мужчина попросил открыть ему дверь. Внутри квартиры новосибирец увидел бушующий пожар в дальней комнате. Не обнаружив больше людей, сосед вынес детей на улицу.

Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожарные при помощи спасательных устройств из задымленного подъезда спасли женщину и троих детей из квартиры этажом выше. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 12 человек. Личный состав дежурного караула ликвидировал возгорание в течение восьми минут и не допустил ещё большего распространения огня.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров, горели домашние вещи. По оперативной информации самостоятельно эвакуировались 12 человек. Стоит отметить, что, предварительно, в горящей квартире взрослые отсутствовали.

Пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России установят и причины происшествия.