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Придуман план восстановления российской экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проект плана восстановления экономики РФ и доходов граждан после эпидемии COVID-19 подготовлен правительством, он рассчитан до конца 2021 года, воплощать его планируется в три этапа.

На первом этапе, который получит название «адаптация», правительство намерено стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. Предполагается, что этап завершится осенью 2020 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

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Второй этап получил название «стадия восстановления». Его результатом должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста. Его развертывание завершится к весне 2021 года.

Целью третьего этапа является обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Предполагается, что все экономические ограничения, введенные из-за коронавируса, к этому времени будут сняты.

К концу 2021 года должен быть обеспечен устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении. Официально план представят президенту РФ Владимиру Путину до 1 июня.

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