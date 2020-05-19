Придуман план восстановления российской экономики

Проект плана восстановления экономики РФ и доходов граждан после эпидемии COVID-19 подготовлен правительством, он рассчитан до конца 2021 года, воплощать его планируется в три этапа.
На первом этапе, который получит название «адаптация», правительство намерено стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. Предполагается, что этап завершится осенью 2020 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Второй этап получил название «стадия восстановления». Его результатом должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста. Его развертывание завершится к весне 2021 года.
Целью третьего этапа является обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Предполагается, что все экономические ограничения, введенные из-за коронавируса, к этому времени будут сняты.
К концу 2021 года должен быть обеспечен устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении. Официально план представят президенту РФ Владимиру Путину до 1 июня.