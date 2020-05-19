Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»

Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани. Об этом разработчики устройства сообщили в Weibo.
Отмечается, что возможность просвечивать предметы с помощью камеры изначально не задумывалась. Предполагалось, что фильтр «позволит добиться уникального текстурного эффекта для черно-белых фотографий».
Однако после анонса устройства пользователи обнаружили, что с помощью камеры можно просвечивать предметы наподобие рентгена. Фотохромный фильтр фиксирует инфракрасное излучение, которое легко проникает сквозь тонкий пластик.
OnePlus 8 Pro Can See through Clothes— TechDroider (@techdroider) May 14, 2020
Image - AndroidPit pic.twitter.com/qCTmcX7OfF
Более того, с помощью такого фильтра можно просвечивать тонкую ткань — например, майки или купальники. Скорее всего, блокировка возможности связана именно с такой потенциальной возможностью камеры.