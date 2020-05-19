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Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © oneplus.com

Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани. Об этом разработчики устройства сообщили в Weibo.

Отмечается, что возможность просвечивать предметы с помощью камеры изначально не задумывалась. Предполагалось, что фильтр «позволит добиться уникального текстурного эффекта для черно-белых фотографий».

Однако после анонса устройства пользователи обнаружили, что с помощью камеры можно просвечивать предметы наподобие рентгена. Фотохромный фильтр фиксирует инфракрасное излучение, которое легко проникает сквозь тонкий пластик.

Более того, с помощью такого фильтра можно просвечивать тонкую ткань — например, майки или купальники. Скорее всего, блокировка возможности связана именно с такой потенциальной возможностью камеры.

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