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Фильм дня: «На игле»

Источник:
Sibnet.ru
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История пятерых друзей, честно рассказывающая о последствиях выбора в пользу героина. История, выворачивающая наизнанку всю суть жизни наркомана. История парней из 90-х, история поколения...

Великобритания, 1995 год, режиссер Дэнни Бойл, 18+
В главный ролях: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд.

Цитата из фильма: «Выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Семью. Выбери большой телевизор. Выбери стиральную машину, музыкальный центр, автомобиль и электрический консервный нож… Но зачем мне все это? Я не стал выбирать жизнь, я выбрал кое-что другое. Почему? Какие могут быть "почему", когда есть героин».

Фильм «На Игле» создан по роману Ирвина Уэлша. Произведение рассказывает историю наркомана Марка Рентона (Юэн Макгрегор) и его друзей. Рентон решает завязать с наркотиками, но это намерение разбивается о пьяный секс с несовершеннолетней девушкой, начинающей шантажировать его. Не смогут отказаться от наркотиков и друзья Рентона.

Вскоре Марка с другом ловят на краже, но ему в отличие удается избежать наказания. Он вновь пытается завязать с помощью терапии и снова срывается. Скоро умирает его друг Томми от токсоплазмоза, протекающего на фоне ВИЧ-инфекции.

«Томми валялся с закатившимися глазами, накачавшись героином. Он и не знал, что можно заразиться токсоплазмозом от кошачьего дерьма», — рассказывают Рентону на похоронах.








Фильм ярко демонстрирует всю изнанку «героинового шика»: грязь, болезни, страшные галлюцинации главного героя, когда Рентон «тонет» в нечищеном унитазе в попытке достать упавшие наркотики; младенца подруги-наркоманки, умершего из-за того, что о нем забыли...

Факты о фильме:

  • Исполнитель главной роли Юэн Макгрегор сидел на строгой диете, чтобы похудеть и стать похожим на наркомана. Много читал о наркотиках и подумывал об инъекции героина.
  • В сцене, где герой проваливается в унитаз, «роль» фекалий исполнял шоколад, отчего в туалете стоял аппетитный запах. А визуальный эффект от сцены был таким, что его назвали «самым отвратительным туалетом Шотландии».
  • В Австралии в магазинах и видеопрокатах несколько лет чаще всего воровали фильм «На Игле».
  • В 2012 году фильм признали лучшей британской кинолентой за последние 60 лет, сообщила The Times.

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Топ комментариев

Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?

gena415

чё опеть жить станем лучше ? а мы уже привыкли жить Ху ёва и на с на их припоны и законы