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Жириновский предложил ликвидацию Совета Федерации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить ликвидацию верхней палаты российского парламента — Совета Федерации, об этом политик написал в своем Twitter.

Жириновский аргументировал свою позицию тем, что в стране «много ненужных депутатов и чиновников». Он полагает, что сокращение депутатов поможет сэкономить бюджетные деньги.

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«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней, в том числе в Государственной думе и Мосгордуме», — написал партийный лидер на своей странице в соцсети.

Ранее Жириновский уже предлагал сократить количество депутатов по стране в два раза. Кроме этого, он считает, что выборы нужно проводить раз в два-три года, чтобы люди «реже собирались на участках».

С аналогичным предложением лидер ЛДПР выступал в своем Twitter 12 мая. Тогда он написал, что если, то удастся сэкономить деньги и «обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах».

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