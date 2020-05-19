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Гигантскую «копию» пирамиды Хеопса нашли на Урале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jocelyn Erskine-Kellie / CC BY 2.0

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Урале гору, которая сильно напоминает знаменитую египетскую пирамиду Хеопса.

Необычный объект находится в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет портал «Екатеринбург онлайн». Гору правильной формы в труднодоступном приполярном районе туристы заметили, когда готовились к вертолетной заброске.

Согласно спутниковым данным, высота необычной — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, по своей форме она довольно точно повторяет знаменитую пирамиду Хеопса.

Добраться до горы можно на вертолете, либо пройдя пешком 400 километров в гористой местности. Планируется, что летом изучать объект отправится экспедиция Русского географического общества.

Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид, ее возраст оценивается в 4,5 тысячи лет. Высота рукотворного сооружения составляет 139 метров. Объект считается одним из древних Семи чудес света.

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