Гигантскую «копию» пирамиды Хеопса нашли на Урале

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили на Урале гору, которая сильно напоминает знаменитую египетскую пирамиду Хеопса.

Необычный объект находится в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет портал «Екатеринбург онлайн». Гору правильной формы в труднодоступном приполярном районе туристы заметили, когда готовились к вертолетной заброске.

Согласно спутниковым данным, высота необычной — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, по своей форме она довольно точно повторяет знаменитую пирамиду Хеопса.

Добраться до горы можно на вертолете, либо пройдя пешком 400 километров в гористой местности. Планируется, что летом изучать объект отправится экспедиция Русского географического общества.

Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид, ее возраст оценивается в 4,5 тысячи лет. Высота рукотворного сооружения составляет 139 метров. Объект считается одним из древних Семи чудес света.