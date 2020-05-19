Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные

Работающие россияне в регионах с введенным режимом самоизоляции в возрасте 65 лет и старше могут продлить электронные больничные.

Продление актуально для граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, пишет ТАСС. Новые электронные больничные будут действовать по 29 мая. Их оплатят за счет средств Фонда социального страхования.

Работники смогут получить их напрямую, для этого не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов. Все необходимые сведения будут взяты из предоставленных работодателями данных.

Граждане смогут получить деньги в течение недели со дня оформления больничного. Все выплаты будут рассчитаны по общим правилам. При стаже более 9 лет все проведенные в самоизоляции дни оплатят в 100% размере.