НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные

Источник:
ТАСС
209 1
Фото: © Sibnet.ru

Работающие россияне в регионах с введенным режимом самоизоляции в возрасте 65 лет и старше могут продлить электронные больничные.

Продление актуально для граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, пишет ТАСС. Новые электронные больничные будут действовать по 29 мая. Их оплатят за счет средств Фонда социального страхования.

Работники смогут получить их напрямую, для этого не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов. Все необходимые сведения будут взяты из предоставленных работодателями данных.

Граждане смогут получить деньги в течение недели со дня оформления больничного. Все выплаты будут рассчитаны по общим правилам. При стаже более 9 лет все проведенные в самоизоляции дни оплатят в 100% размере.

Тема: Распространение коронавируса
Найдены неуязвимые для коронавируса люди
Дети в Забайкалье 130 раз пожаловались психологам на изоляцию
Военный госпиталь развернули на месте вспышки COVID под Красноярском
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония повторно «присвоила» южные Курилы
•
Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные
•
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера
•
Найдены неуязвимые для коронавируса люди
Подробности
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экологи показали новорожденных аргали
Сибирь 19.05.2020 20:03
Чиновник в Хакасии заплатит за нападение на журналиста
Сибирь 19.05.2020 17:54
Подросток в Омской области умер после удара молнии
Сибирь 19.05.2020 16:58
Дети в Забайкалье 130 раз пожаловались психологам на изоляцию
Сибирь 19.05.2020 16:19
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
53876
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
16899
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7458
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4564
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония повторно «присвоила» южные Курилы
•
Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные
•
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера
•
Найдены неуязвимые для коронавируса люди
Подробности
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

В Чечне одна постоянная фишка - извинение перед К. Что бы ещё случилось, всегда обязательные извинения...

Иркут 69

Упал аж на 68 копеек.... 👆Грандиозный успех

Uynachalnica

А почему не саботажников, которые допустили отсутствие защитных средств?Цитатазащитные костюмы и маски...

Иркут 69

Если чего то в Чечне нет или не хватает, то это бедные вайнахи просто не в курсе. Говорить нельзя, иначе...

Бревно в глазу

ЦитатаГлава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «медиков-провокаторов», ранее пожаловались на то,...