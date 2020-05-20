Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет

Туристическая Бурятия, закрытая из-за коронавируса, открывает прибрежные турбазы и гостиницы Байкала только для жителей республики. Иркутская область пока вообще не намерена пускать туристов. Какими «тропами» попасть на берега священного озера и что ждет турбизнес двух регионов?

Один иностранец, приезжая на Байкал, оставляет в среднем 67 тысяч рублей, россиянин — 32 тысячи, сообщила в ходе пресс-конференции руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

В последние несколько лет поток туристов на Байкал ежегодно рос. В 2020 году турпоток в Бурятии упал на 70%, в отдельных гостинцах и турбазах — на 100%. «Сейчас ситуация выправилась, но лишь потому что некоторые гостиницы работают как обсерваторы», — сказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Обнадеживающих перспектив у турбизнеса двух прибайкальских регионов пока не видно. В Бурятии, например, ожидают дальнейшего падения объема платных туристических услуг до 80%.



Малый, средний, крупный бизнес республики потеряет 2,6 миллиарда рублей доходов, а бюджет Бурятии не получит порядка 150 миллионов рублей.

В этой ситуации проигрывают все — государство теряет налоговую прибыль —и сейчас, и при угрозе закрытия предприятий, и в дальнейшем. Бизнес теряет все: клиентов, доходы, перспективы развития. Это 507 гостиниц, турбаз, гостевых домов, 115 турагентств и 14 санаториев.

«Потерянные» иностранцы

Иркутскую область за последние три года посетило 1,7 миллиона человек, 360 тысяч из них — иностранные туристы. В 2019 году с января по май в Приангарье приехало 83 тысячи иностранцев.

За этот же период 2020 года количество туристов из-за рубежа составило 51 тысячу и львиная доля из них приехала в начале года, когда еще не вводились строгие ограничения.

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«Продажи упали практически до нуля, что безусловно отразится на экономических показателях», — констатировала Сливина.

Но даже в условиях грядущего туристического коллапса открывать сезон в регионах не спешат. Несмотря на то, что в Бурятии с 29 мая возобновят работу гостиницы и турбазы, попасть туда смогут далеко не все.

Кто сможет отдохнуть на Байкале?

В конце мая со стороны Бурятии откроются гостиницы и турбазы только для жителей региона и с учетом соблюдения строгих санитарных норм.



Санатории могут открыться с 1 июня, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. С июля Бурятии планирует открыть доступ к Байкалу ближайшим соседям — жителям Иркутской области и Забайкальского края.

В Приангарье пока нет даже таких перспектив. С 14 мая в регионе началось снятие ограничений по первому этапу (из трех), но деятельность гостиниц возобновят только на третьем этапе.

Для этого регион должен выполнить несколько требований. Одно из главных — основательное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока говорить о выполнении этого показателя рано.

Чего хотят туристы?



Новая реальность в ближайшей перспективе нацелена, в первую очередь, на россиян. Для них создаются короткие путешествия и самое главное — недорогие. К тому же власти и бизнес уже сейчас говорят о том, что требования россиян к отдыху изменились.

После окончания самоизоляции россияне планируют недолгие путешествия, поездки в удаленные места. Повысился спрос на пеший туризм и активный отдых на природе, санаторно-курортное лечение. И никаких массовых скоплений.

Что касается активного отдыха на природе, его уже сейчас готов предложить Прибайкальский нацпарк, который разрешил местным путешествия по экомаршрутам. Но в одной группе не должно быть больше двух человек, а ночевать в платах разрешается только по одному.

Традиционно из россиян на берега священного озера стремятся попасть жители Москвы, Забайкалья, Алтая, Санкт-Петербурга, Кузбасса, Красноярского края и Новосибирска. Для них Байкал пока закрыт на неизвестный срок.

Вышли из тени?

Дефицит клиентов неизбежно повлечет закрытие местных турагенств. Но власти заверяют, что не все потерянно. В период жестких ограничений, когда правительства ожидали сокращения числа туроператоров, оно неожиданно стало расти.

Такой эффект дали федеральные и региональные меры поддержки — субсидии и льготы выдаются только официально зарегистрированным предприятиям.

«Для нас это показало срез имеющегося теневого заработка (в республике). Это Instagram-компании, блогер-туры. Те, кто по большому счету занимается туроператорской деятельностью, но не легализует себя», — объяснила Бадмацыренова.

В целом, региональные власти рассчитывают на исторический иммунитет отрасли, позволяющий быстро восстанавливаться после экономических кризисов. Тем более, отдых стал для многих неотъемлемой частью жизни.

«Люди путешествовали всегда, и всегда будут путешествовать несмотря ни на какие на ограничения», — резюмировала министр туризма Бурятии.