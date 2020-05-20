Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет

Туристическая Бурятия, закрытая из-за коронавируса, открывает прибрежные турбазы и гостиницы Байкала только для жителей республики. Иркутская область пока вообще не намерена пускать туристов. Какими «тропами» попасть на берега священного озера и что ждет турбизнес двух регионов?
Один иностранец, приезжая на Байкал, оставляет в среднем 67 тысяч рублей, россиянин — 32 тысячи, сообщила в ходе пресс-конференции руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
В последние несколько лет поток туристов на Байкал ежегодно рос. В 2020 году турпоток в Бурятии упал на 70%, в отдельных гостинцах и турбазах — на 100%. «Сейчас ситуация выправилась, но лишь потому что некоторые гостиницы работают как обсерваторы», — сказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
Обнадеживающих перспектив у турбизнеса
двух прибайкальских регионов пока не видно. В Бурятии, например, ожидают
дальнейшего падения объема платных
туристических услуг до 80%.
В этой ситуации проигрывают все — государство теряет налоговую прибыль —и сейчас, и при угрозе закрытия предприятий, и в дальнейшем. Бизнес теряет все: клиентов, доходы, перспективы развития. Это 507 гостиниц, турбаз, гостевых домов, 115 турагентств и 14 санаториев.
«Потерянные» иностранцы
Иркутскую область за последние три года посетило 1,7 миллиона человек, 360 тысяч из них — иностранные туристы. В 2019 году с января по май в Приангарье приехало 83 тысячи иностранцев.
За этот же период 2020 года количество туристов из-за рубежа составило 51 тысячу и львиная доля из них приехала в начале года, когда еще не вводились строгие ограничения.
«Продажи упали практически до нуля, что безусловно отразится на экономических показателях», — констатировала Сливина.
Но даже в условиях грядущего туристического коллапса открывать сезон в регионах не спешат. Несмотря на то, что в Бурятии с 29 мая возобновят работу гостиницы и турбазы, попасть туда смогут далеко не все.
Кто сможет отдохнуть на Байкале?
В конце мая со стороны Бурятии откроются
гостиницы и турбазы только для жителей
региона и с учетом соблюдения строгих санитарных
норм.
Санатории могут открыться с 1 июня, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. С июля Бурятии планирует открыть доступ к Байкалу ближайшим соседям — жителям Иркутской области и Забайкальского края.
В Приангарье пока нет даже таких перспектив. С 14 мая в регионе началось снятие ограничений по первому этапу (из трех), но деятельность гостиниц возобновят только на третьем этапе.
Для этого регион должен выполнить несколько требований. Одно из главных — основательное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока говорить о выполнении этого показателя рано.
Чего хотят туристы?
Новая реальность в ближайшей перспективе нацелена, в первую очередь, на россиян. Для них создаются короткие путешествия и самое главное — недорогие. К тому же власти и бизнес уже сейчас говорят о том, что требования россиян к отдыху изменились.После окончания самоизоляции россияне планируют недолгие путешествия, поездки в удаленные места. Повысился спрос на пеший туризм и активный отдых на природе, санаторно-курортное лечение. И никаких массовых скоплений.
Что касается активного отдыха на природе, его уже сейчас готов предложить Прибайкальский нацпарк, который разрешил местным путешествия по экомаршрутам. Но в одной группе не должно быть больше двух человек, а ночевать в платах разрешается только по одному.
Традиционно из россиян на берега священного озера стремятся попасть жители Москвы, Забайкалья, Алтая, Санкт-Петербурга, Кузбасса, Красноярского края и Новосибирска. Для них Байкал пока закрыт на неизвестный срок.
Вышли из тени?
Дефицит клиентов неизбежно повлечет закрытие местных турагенств. Но власти заверяют, что не все потерянно. В период жестких ограничений, когда правительства ожидали сокращения числа туроператоров, оно неожиданно стало расти.
Такой эффект дали федеральные и региональные меры поддержки — субсидии и льготы выдаются только официально зарегистрированным предприятиям.
«Для нас это показало срез имеющегося теневого заработка (в республике). Это Instagram-компании, блогер-туры. Те, кто по большому счету занимается туроператорской деятельностью, но не легализует себя», — объяснила Бадмацыренова.
В целом, региональные власти рассчитывают на исторический иммунитет отрасли, позволяющий быстро восстанавливаться после экономических кризисов. Тем более, отдых стал для многих неотъемлемой частью жизни.
«Люди путешествовали всегда, и всегда будут путешествовать несмотря ни на какие на ограничения», — резюмировала министр туризма Бурятии.