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Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России

Источник:
"Известия"
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Фото: Cindy Saine

Посольство России в США рекомендовало главе пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус основательнее изучить российскую историю, чтобы в дальнейшем избегать заявлений, основанных на ложной информации.

Ранее в понедельник Ортэгус по случаю годовщины депортации крымских татар разместила на своей странице в Twitter призыв к РФ «прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине».

В диппредставительстве напомнили, что Крым в 1954 году был переведен из состава РСФСР в состав УССР, «людей об этом не спрашивали». «В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном», — приводят «Известия» комментарий посольства.

Российские дипломаты добавили, что будут рады помочь Ортэгус «улучшить ее знания российской истории». «Это может предотвратить заявления, основанные на ложных повествованиях и неудачных лозунгах, а также спекуляции относительно трагических периодов советского прошлого», — говорится в сообщении.

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В посольстве также предложили ей обратиться к материалу, опубликованному в американском журнале Foreign Affairs. «Большинство крымчан не считают российское управление репрессивным, чуждым и нежеланным. Наоборот, основываясь на данных наших исследований, они довольно счастливы», — приводит дипмиссия выдержку из статьи.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других стран Запада не признают результатов голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

В Кремле неоднократно заявляли, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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