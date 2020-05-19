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Чиновник в Хакасии заплатит за нападение на журналиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Судебная коллегия Верховного суда Республики Хакасии оставила без изменений приговор главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву за нападение на журналиста телеканала «Россия-24», сообщается на сайте суда.

Глава района прославился после сюжета, вышедшего в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24». Корреспондент Иван Литомин спросил главу о качестве построенного жилья для пострадавших после пожаров в 2015 году. 

Зайцев попытался вытолкать съемочную группу и повалил Литомина на пол. СК возбудил дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Чиновник в ответ написал заявление об оскорблении представителя власти.


Судебная коллегия Верховного суда Республики Хакасии рассмотрела в апелляционном заседании уголовное дело в отношении Зайцева и оставила без изменений обвинительный приговор Черногорского городского суда. Зайцев был осужден по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналистов).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком на два года, а также взыскано 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве возмещения морального вреда.

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