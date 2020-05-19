Япония повторно «присвоила» южные Курилы

МИД Японии назвало южные Курилы японской территорией, соответствующая формулировка содержится в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии».

В прошлом году формулировка в традиционном документе была более мягкая, однако сейчас дипломатическое ведомство вернулось к прямо сформулированным притязаниям на южные Курилы, пишет газета Sankei Shimbun.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны»,— говорится в документе. Северными территориями в Японии называют южную часть Курильского архипелага.

В докладе японского ведомства указывается, что мирный договор с Россией может быть заключен только после «решения вопроса о принадлежности четырех островов» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Синяя книга по дипломатии» — ежегодный доклад Японии о взаимоотношениях с другими странами. В 2019 году формулировка о принадлежности Японии Курильских островов была удалена из документа.