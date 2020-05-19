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Центробанк спрогнозировал рост инфляции в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России ожидает дальнейшего роста инфляции в стране после ее ускорения в апреле до 3,1%, но в дальнейшем преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения спроса из-за введения в стране ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

По данным Росстата, в апреле 2020 года годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в марте. Ускорение текущего роста цен носит временный характер и это связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в первом квартале ослаблением рубля, отметили в ЦБ. 

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«В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета-осени 2019 года. В то же время по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса», — приводит РИА Новости комментарий Центробанка.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,8–4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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