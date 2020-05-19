Обновление Windows отключило звук

Патч Windows 10 стал причиной отключения звука и временной потери данных на компьютерах, проблемы вызвало вышедшее 10 мая обновление под номером KB4556799.

Пользователи пожаловались, что после установки обновления на их компьютерах перестал воспроизводиться звук, в некоторых случаях из-за ошибки были удалены драйвера звуковой карты, пишет Windows Latest.

Небольшая доля пользователей также указала, что после патча исчезли некоторые данные личного профиля. Однако файлы можно вернуть, выяснили специалисты — для этого нужно несколько раз перегрузить операционную систему для восстановления.

Что касается проблем со звуком, удаление KB4556799 исправляет проблему. Кроме этого, можно попробовать переустановить драйвера для аудиоустройства. Ожидается, что патч в скором времени получит нужные исправления.