НАВЕРХ

Дети в Забайкалье 130 раз пожаловались психологам на изоляцию

Источник:
Sibnet.ru
131 0
Фото: © Sibnet.ru

Взрослые и дети в Забайкалье переносят самоизоляцию тяжело и чаще звонят психологам на телефоны доверия. За период ограничительных мероприятия подростки и дети 130 раз пожаловались специалистам на психологические проблемы, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Около двух тысяч раз психологи консультировали взрослых и детей в период самоизоляции, вызванной распространением коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

По ее словам, сложнее всего вынужденная самоизоляция дается детям и подросткам. Чаще всего это связано с особенностями подросткового возраста и их неумением противостоять трудностям, преодолевать стрессовые ситуации.

«Так, за период ограничительных мероприятий на телефон доверия поступило 130 обращений от несовершеннолетних, по каждому обращению подросткам была оказана консультативная помощь», — сказала Ванчикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГигиена души, или Как пережить изоляцию в одиночестве

Взрослые абоненты, обратившиеся по телефону доверия, говорили о тревожном состоянии, тоске и одиночестве, сложностях, которые вызваны ограничительными мерами,финансовыми проблемами, делились гипотезами о возникновении вируса и просили остановить пандемию.

«Чаще всего обратившихся волновала безработица в связи с пандемией, снижение доходов, банкротство в сфере бизнеса и снижение качества жизни. Родители обозначали сложности, связанные с обучением детей и взаимопониманием во время изоляции», — отметила директор центра психолого-педагогической помощи «Доверие» Наталья Кузьмина.

Тема: Распространение коронавируса
Военный госпиталь развернули на месте вспышки COVID под Красноярском
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера
Китай ввел карантин из-за повторной вспышки COVID-19
Коронавирусом за сутки заболели 9263 россиянина
смотреть все
Сибирь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера
•
Китай ввел карантин из-за повторной вспышки COVID-19
•
Коронавирусом за сутки заболели 9263 россиянина
•
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Подробности
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Шофер мисс Дэйзи»
19.05.2020 00:42
По реальным событиям: лучшие российские фильмы
08.02.2020 23:54
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
21.03.2020 02:21
Перевернувшие мир: лучшие фильмы про гениев
19.04.2020 01:02
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
49796
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
16409
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7434
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4509
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера
•
Китай ввел карантин из-за повторной вспышки COVID-19
•
Коронавирусом за сутки заболели 9263 россиянина
•
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

В Чечне одна постоянная фишка - извинение перед К. Что бы ещё случилось, всегда обязательные извинения...

Иркут 69

Упал аж на 68 копеек.... 👆Грандиозный успех

Uynachalnica

А почему не саботажников, которые допустили отсутствие защитных средств?Цитатазащитные костюмы и маски...

Иркут 69

Если чего то в Чечне нет или не хватает, то это бедные вайнахи просто не в курсе. Говорить нельзя, иначе...

Бревно в глазу

ЦитатаГлава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «медиков-провокаторов», ранее пожаловались на то,...