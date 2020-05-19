Дети в Забайкалье 130 раз пожаловались психологам на изоляцию

Взрослые и дети в Забайкалье переносят самоизоляцию тяжело и чаще звонят психологам на телефоны доверия. За период ограничительных мероприятия подростки и дети 130 раз пожаловались специалистам на психологические проблемы, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Около двух тысяч раз психологи консультировали взрослых и детей в период самоизоляции, вызванной распространением коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

По ее словам, сложнее всего вынужденная самоизоляция дается детям и подросткам. Чаще всего это связано с особенностями подросткового возраста и их неумением противостоять трудностям, преодолевать стрессовые ситуации.

«Так, за период ограничительных мероприятий на телефон доверия поступило 130 обращений от несовершеннолетних, по каждому обращению подросткам была оказана консультативная помощь», — сказала Ванчикова.

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Взрослые абоненты, обратившиеся по телефону доверия, говорили о тревожном состоянии, тоске и одиночестве, сложностях, которые вызваны ограничительными мерами,финансовыми проблемами, делились гипотезами о возникновении вируса и просили остановить пандемию.

«Чаще всего обратившихся волновала безработица в связи с пандемией, снижение доходов, банкротство в сфере бизнеса и снижение качества жизни. Родители обозначали сложности, связанные с обучением детей и взаимопониманием во время изоляции», — отметила директор центра психолого-педагогической помощи «Доверие» Наталья Кузьмина.