Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей председателя российского правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ президента России о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу.

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30 апреля Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. Он ушел на самоизоляцию, позднее сообщалось, что премьер продолжает лечение в клинике.

Во время госпитализации Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. Сообщалось, что он активно идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы.

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.