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Составлен топ хоккеистов с самой большой зарплатой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, получающий без бонусов 120 миллионов рублей в год, возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги.

Зарплаты игроков клубов НХЛ сравнил «Чемпионат». Вторым в списке, после Шипачева, стал его одноклубник Дмитрий Яшкин с зарплатой в 95 миллионов рублей в год.

Нападающие «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, «Авангарда» Свен Андригетто и «Автомобилиста» Якуб Коварж имеют контракты на 90 миллионов рублей.

Джастин Азведу из «Ак Барса» и Антон Ландер из «Локомотива» и получат минимум 85 миллионов рублей за сезон.

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