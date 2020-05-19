Составлен топ хоккеистов с самой большой зарплатой

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Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, получающий без бонусов 120 миллионов рублей в год, возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги.
Зарплаты игроков клубов НХЛ сравнил «Чемпионат». Вторым в списке, после Шипачева, стал его одноклубник Дмитрий Яшкин с зарплатой в 95 миллионов рублей в год.
Нападающие «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, «Авангарда» Свен Андригетто и «Автомобилиста» Якуб Коварж имеют контракты на 90 миллионов рублей.
Джастин Азведу из «Ак Барса» и Антон Ландер из «Локомотива» и получат минимум 85 миллионов рублей за сезон.
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