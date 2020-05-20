Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин

Иммуноглобулин используют против клещевого энцефалита в первые трое суток после укуса. Врачи рассказали — из чего производят препарат, как он работает и всегда ли спасает от энцефалита.

Клещи переносят около полсотни инфекций, в том числе одну из самых опасных для человека — энцефалит. Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или смерти. Действенным способом профилактики этого вируса считается прививка. Но если ее нет, укушенному клещом человеку ставят иммуноглобулин.

«Иммуноглобулин — сыворотка, сделанная из крови переболевших или вакцинированных от клещевого энцефалита», — сказала инфекционист центра семейной медицины «Здравица» Надежда Истомина.

Сыворотка содержит антитела, выработанные лимфоцитами при воздействии на организм вируса энцефалита.

Попадая в кровь, антитела находят клетки вируса и блокируют их размножение. Наиболее эффективен препарат при введении в первые сутки после заражения, дальше действие препарата постепенно снижается. После трех суток в инъекции смысла нет.

«Для профилактики энцефалита она (сыворотка) вводится в первые трое суток, дальше вирус может проникнуть через барьер между кровью и мозгом и эффекта не будет», — отметила инфекционист.

Как любое лекарство иммуноглобулины имеют побочные эффекты. Препараты производят из крови человека или лошади, которые проверяют только на самые опасные болезни (ВИЧ, гепатиты В и С).

«Чаще всего развивается повышенная температура тела, гиперемия и болевые ощущения в месте инъекции, очень редко может развиться аллергия (зуд, отек, пятна на коже)», — пояснил врач клинической фармакологии, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Насколько эффективен иммуноглобулин

Иммуноглобулин не дает 100% гарантию выздоровления, поэтому врачи рекомендуют своевременно прививку. Но в экстренных случаях невакцинированным людям поможет только только иммуноглобулин.

«Метод введения иммуноглобулинов при клещевом энцефалите достаточно надежный. Иммуноглобулин работает один месяц. Но это не панацея, возможно развитие заболевания. Однако оно может протекать гладко и не приводить к осложнениям», — сказал врач.

Иммуноглобулины обычно не вводят привитым людям, у них формируются после прививок свои антитела.

«Привитым иммуноглобулин вводят если была неполная вакцинация или множественные укусы одномоментно», — отметила Истомина.