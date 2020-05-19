Китай ввел карантин из-за повторной вспышки COVID-19

Китайские власти ввели строгие меры изоляции на северо-востоке страны из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Под карантин попало более 100 миллионов человек.

В провинции Цзилинь было зарегистрировано 34 новых случаев заражения. После этого власти прекратили автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Также полностью заблокирован город Шулань, находящийся в провинции. В городе введен карантин, выходить из дома раз в два дня на два часа для покупок разрешается только одному человеку на семью. Закрыты въезды и выезды, в городе выставлено оцепление.

По данным китайской комиссии по здравоохранению, в КНР с начала эпидемии заразились 82 954 человека, в 4634 случаях был зафиксирован летальный исход болезни.