Коронавирусом за сутки заболели 9263 россиянина

Медики в России за сутки зарегистрировали 9263 заразившихся коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Четвертый день подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев заболевания.

Общее число зараженных россиян достигло 299 941. За сутки от коронавирусной инфекции умерло 115 человек, общее число смертей достигло 2837. Вылечился 5921 человек, за все время — 76 130.

Отмечается, что у 43% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Под медицинским наблюдением остаются около 268 тысяч человек. За последние сутки проведено 205 тысяч тестов на коронавирус, всего в России было выполнено 7,3 миллиона тестов.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Россия занимает второе место по числу зараженных в мире. По данным Роспотребнадзора, на первом месте США, где зарегистрировано 1,47 миллиона заболевших. Число инфицированных в мире достигло 4,8 миллиона, более 320 тысяч человек умерли.