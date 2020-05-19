США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«В ответ на запрос президента [РФ Владимира] Путина о предоставлении помощи президент [США Дональд] Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ. Поставка представляет собой быстрое выполнение данного предложения», — сказал представитель администрации США.

По его словам, «вспышка COVID-19 обостряется в России, которая занимает второе место по числу заразившихся в мире и первое — в Европе». речь идет о поставках на безвозмездной основе. По данным собеседника агентства, США предоставили более чем 50 странам свыше 15 тыс. аппаратов ИВЛ, которые «являются самыми качественными в мире и помогут спасти бесчисленное количество жизней».

По информации американских СМИ, в Россию ИВЛ доставят самолеты военно-транспортной авиации США. Произойдет это уже на этой неделе. Общая стоимость самих аппаратов, их доставки и сопутствующих компонентов составит 4,7 миллиона долларов.

Как заявил в госсекретарь Майкл Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что в состоянии помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что США при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с Путиным.

В апреле Россия передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Москва воспользуется предложением Вашингтона о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.