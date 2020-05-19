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Коронавирус пробрался на главный курорт Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Белокурихе – главном курорте Алтайского края, открытия которого с нетерпением ждут десятки тысяч россиян, не имеющих возможности попасть на отдых за границу.

«В Белокурихе подтвержден первый случай заражения коронавирусом. В городе проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции – их обсудили на городском оперштабе», – сказано в сообщении администрации города-курорта.

Уточняется, что заболевшая проходит лечение на базе 5-й городской больницы в Барнауле. Жителям города рекомендовано неукоснительно соблюдать меры предосторожности. Людям старше 65 лет – строго находиться в самоизоляции. При необходимости вызывать волонтеров.

«Режим самоизоляции не нарушать – всем! Не посещать места массового скопления людей. Соблюдать масочный режим, надевать перчатки – при посещении магазинов, аптек и других общественных мест», – уточняют власти.

По данным оперштаба края, во вторник количество инфицированных жителей Алтайского края «приросло» на 44 человека и превысило тысячу человек. Всего в регионе 1014 инфицированных, из которых более половины, 522 – выписаны.

В регионе до 1 июня закрыты все турбазы и санатории, о продлении ограничительных мер власти края пока не сообщали. Однако, как уже начали писать Telegram-каналы, открытие санаториев Белокурихи теперь, с выявлением первого заболевшего, оказалось под вопросом. Ранее со ссылкой на неназванные источники было анонсировано их открытие 1 июня.

Тема: Распространение коронавируса
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