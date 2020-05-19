НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью ковбоя

Источник:
Forbes
124 1
Фото: © Sibnet.ru

Обвал цен на нефтяном рынке стал «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс

«Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс в интервью Forbes.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРост только начинается: что случилось с ценами на продукты

По его словам, согласно оптимистичным прогнозам, цены на нефть не поднимутся выше 40 долларов за баррель, тогда как в 2020 году цена отсечения установлена на уровне 42,4 доллара за баррель российской нефти Urals.

«Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба», — подчеркнул глава «Роснано».

Обвал на нефтяном рынке произошел в начале марта, после того как страны — участницы сделки ОПЕК+, сокращающей добычу нефти, не смогли договориться о продлении соглашения. Цены на нефть отреагировали резким и катастрофическим падением.

Еще по теме
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
Белоруссия закупила американскую нефть
Шахта-банкрот «Заречная» в Кузбассе готова добывать в новой лаве
Цены на нефть впервые за неделю показали уверенный рост
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп поставил ВОЗ ультиматум
•
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью ковбоя
•
Американские власти обвинили Apple в сговоре с Россией
•
Глава Минтруда дал неутешительный прогноз по безработице
Подробности
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус пробрался на главный курорт Алтая
Сибирь 19.05.2020 13:46
Два новосибирца с коронавирусом умерли за сутки
Сибирь 19.05.2020 13:39
Два Алтая отменили крупнейшие летние праздники
Сибирь 19.05.2020 13:32
МЧС предупредило о повышенной опасности пожаров и паводков в Сибири
Сибирь 19.05.2020 12:43
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
44358
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
15650
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7402
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4370
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп поставил ВОЗ ультиматум
•
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью ковбоя
•
Американские власти обвинили Apple в сговоре с Россией
•
Глава Минтруда дал неутешительный прогноз по безработице
Подробности
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
73
Су-57 сможет воевать без пилота
53
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
45
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Путина разозлила «канитель» чиновников вокруг выплат медикам
38