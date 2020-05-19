Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью ковбоя

Обвал цен на нефтяном рынке стал «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс

«Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс в интервью Forbes.

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По его словам, согласно оптимистичным прогнозам, цены на нефть не поднимутся выше 40 долларов за баррель, тогда как в 2020 году цена отсечения установлена на уровне 42,4 доллара за баррель российской нефти Urals.

«Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба», — подчеркнул глава «Роснано».

Обвал на нефтяном рынке произошел в начале марта, после того как страны — участницы сделки ОПЕК+, сокращающей добычу нефти, не смогли договориться о продлении соглашения. Цены на нефть отреагировали резким и катастрофическим падением.