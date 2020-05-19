Трамп поставил ВОЗ ультиматум

Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют США, заявил американский президент Дональд Трамп в опубликованном письме, которое он направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

По словам главы Белого дома, его администрация провела расследование неудачного, по его мнению, реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса. «Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», — приводит РИА Новости письмо Трампа.

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Президент США требует от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая». «Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого», — заявляется в письме.

В апреле президент США объявил о приостановке финансирования организации, обвинив ее в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса и несвоевременном информировании о ней общественности.

Критика прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.

По последним данным, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли. В Соединенных Штатах более полутора миллионов случаев, свыше 90 тысяч из них летальные.