Метеорит упал в Красноярском крае. ВИДЕО

Жители Красноярска и Канска увидели в небе яркое пролетающее небесное тело, похожее на метеорит.

Небесное тело пролетело над Красноярским краем 18 мая около 23.00 по местному времени (19.00 мск). Очевидцы увидели небесное тело, пролетающее и оставляющее яркий след. Большинство решили, что это метеорит, хотя некоторые подумали, что это НЛО.

Большинство найденных метеоритов имеют массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн. В сутки на Землю падает 5—6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год.