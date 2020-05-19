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Ученые подтвердили стойкий иммунитет к COVID-19 у переболевших

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты не подвержены повторному риску заражения, сообщили ученые из американского Института Иммунологии в Ла-Хойя в США.

После выздоровления, считают исследователи, организм вырабатывает стойкий иммунитет против COVID-19. Ученые выяснили, что фрагменты белков вируса активизируют определенные лимфоциты, распознающие и уничтожающие носителей чужеродных антигенов, пишет «Росбалт» со ссылкой на данные исследования.

У всех переболевших наблюдается стойкий иммунный ответ со стороны Т-хелперов — разновидности Т-лимфоцитов, которые экспрессируют на своей поверхности гликопротеин CD4 и посылают сигналы другому виду Т-клеток (Т-киллерам), уничтожающих патоген.

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В ходе исследований обнаружились признаки «перекрестного иммунитета» к коронавирусу в образцах крови 2015 и 2018 годов. По мнению экспертов, сопротивляемость к COVID-19 могут повышать и коронавирусные инфекции других типов.

Между тем, некоторые российские ученые предполагают, что антитела к коронавирусу не могут действовать постоянно. Так, по словам завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергея Нетесова, по имеющимся данным антитела способны защищать пациента от заражения примерно месяц или два.

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