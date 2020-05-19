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Названа стоимость самой дорогой квартиры Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самые дорогие новостройки в азиатской части России продаются во Владивостоке и Тюмени, а в Сибири лидирует Новосибирск, сообщили эксперты Urban Awards по результатам исследования рынка недвижимости.

Рекорд по стоимости в азиатской части России уставили квартиры в жилом комплексе бизнес-класса Elements во Владивостоке — 68,2 миллиона рублей. Площадь недвижимости составляет 252,7 квадратных метров, а расположена она на 20-м этаже, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Эксперты отметили, что за эти же деньги в Москве можно купить трехкомнатную квартиру в 1,5 километра от Кремля или четырыхспальные апартаменты на Балчуге. Второй по величине ценовой максимум за Уралом зафиксирован в Тюмени.

В жилом комплексе «1А Первомайская» в центре города на продажу выставлен трехуровневый пентхаус площадью 339,9 квадратных метра стоимостью 53,7 миллиона рублей.

Недвижимость в многоквартирных домах с таким метражом — редкость для регионов. Даже в Москве их насчитывается порядка 60 единиц, в Санкт-Петербурге — менее 30.

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На третьем месте оказался Новосибирск с четырехкомнатной квартирой в ЖК «Жуковка»за 50 миллионов рублей. Ее площадь составляет 243,4 квадратных метра, дом расположен у Ботанического лесничества в Заельцовском районе.

В азиатской части России квартиры в новостройках стоимостью более 20 миллионов рублей продаются также в Благовещенске и Красноярске. В остальных крупных городах за Уралом ценовые максимумы скромнее: в Иркутске — 14,2 миллиона рублей, Сургуте — 12,9 миллиона, Томске — 11,7 миллиона, Омске — 10,2 миллиона, Хабаровске — 9,9 миллиона рублей.



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